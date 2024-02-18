Іспанія

Керманич Реала впевнений у таланті турецького плеймейкера.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що атакуючий півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер у літнє трансферне вікно може вирушити до оренди, щоб набрати фізичну форму.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті прокоментував ці чутки, запевнивши про наявність великого таланта у 18-річного турка.

"Будьте терплячі до Гюлера, повірте мені. У нього все добре, він може грати. Він на хорошому рівні. Зараз йому потрібно конкурувати з іншими гравцями. Будьте терплячими, і він покаже свою якість, ми впевнені", — цитує слова Карло Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Арда Гюлер перейшов до Реала минулого літа з Фенербахче за 20 млн євро. З того моменту він провів за "вершкових" всього 89 хвилин у чотирьох проведених матчах через систематичні травми.