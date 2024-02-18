Іспанія

Найближчим часом "матрацники" на собі відчують потужність нинішнього Інтера.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про майбутнього суперника "матрацників" у Лізі чемпіонів в особі міланського Інтера. Цитує аргентинця Marca.

"У вівторок ми зустрінемося з дуже сильним суперником, одним із найкращих у Європі. Вони дійшли до фіналу Ліги чемпіонів минулого сезону та дуже добре виступають у Серії А.

Інтер демонструє простий футбол, але дуже інтенсивний. Їм передається індивідуальність їхнього тренера, він передає їм енергію, це видно. Буде важка гра.

В Інтері мені подобається все: характер команди, швидкість півзахисників, продуктивність в атаці. Команда не доходить до фіналу Ліги чемпіонів, якщо за цим не стоїть серйозна робота.

У нас дуже добрі стосунки з Індзагі, і я радий бачити, що Інтер процвітає", — заявив Чоло.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Атлетіко відбудеться 20-го лютого, о 22:00 за київським часом.