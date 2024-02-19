Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють баскський Атлетік та Жирона.

Баскський Атлетік та каталонська Жирона зіграють у рамках двадцять п'ятого туру іспанської Ла Ліги на Сан Мамесі.

Ернесто Вальверде, після нічиєї проти Альмерії (0:0), залучив до стартового складу Лекуе та Вівіана в лінії оборони, тоді як Прадос повернеться до опорної зони, а Унаї Гарсія долучиться до лінії атакувальних півзахисників. Гурусета очолить атаку.

Мічел, на тлі розгрому від мадридського Реала (0:4), використав із перших хвилин Арнау праворуч у захисті, тоді як Еррера та Мартін зіграють в опорній зоні.

Атлетік: Сімон — Лекуе, Альварес, Вівіан, Берчіче — Прадос, Галаррета — І. Вільямс, У. Гарсія, Беренгер — Гурусета.

Запасні: Агірресабала, Паредес, Весга, Сансет, Муньяїн, Н. Вільямс, Д. Гарсія, Де Маркос, І. Гарсія, Вільялібре, Р. Гарсія, Арес.



Жирона: Гассаніга — Мартінес, Е. Гарсія, Хуанпе, Гутьєррес — Еррера, Мартін — Циганков, А. Гарсія, Савіо — Довбик.

Запасні: Карлос, Фуїдіас, Стуані, Б. Гарсія, Валері, Торре, Соліс, Порту, Яакобішвілі, Артеро.



Гра Атлетік — Жирона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.