Іспанія

Баєр невдовзі може розжитись великими грошима.

Німецький атакувальний півзахисник Флоріан Вірц від самого початку своєї професійної кар’єри приковує неабияку увагу з боку скаутів різноманітних клубів.

Однак завдячуючи своїм виступам 20-річний виконавець уже досяг значної трансферної вартості, тож не кожен клуб може дозволити собі його трансфер.

Фактично, такі колективи, що відповідають критеріям, можна перелічити на пальцях однієї руки.

Серед них є й мадридський Реал, але й для "галактікос" 130 млн євро, які хоче отримати Баєр, є занадто високою ціною.

Однак у "королівського" клубу та Флоріана вже є щось спільне — технічний спонсор Adidas, який зроби Вірца одним із своїх амбасадорів, тоді як Реал користується його послугами задля забезпечення себе екіпіруванням.

Наразі інвестори вивчають можливості зменшення трансферної вартості Вірца шляхом перемовин із Баєром, які просуваються аж надто повільно для того, аби трансфер відбувся влітку 2024 року.

Тим часом Вірц забив вісім голів та віддав 16 гольових передач у 30 матачах.