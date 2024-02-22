Іспанський фахівець не збирається змінювати своє рішення стосовно відходу з каталонського клубу.
Хаві, Getty images
22 лютого 2024, 16:10
Головний тренер каталонської Барселони Хаві, який залишить свою посаду після завершення нинішнього сезону, вважає, що Барса потребує змін. Його слова наводить Фабриціо Романо.
"Моє рішення про майбутнє не зміниться. Я переконаний, що цей клуб потребує змін. До червня залишилося ще кілька місяців, але я думаю, що моє рішення — це необхідність. Воно найкраще підходить і мені самому, і, звичайно ж, клубу", — заявив Хаві.
Раніше, Хаві прокоментував гру Барси проти Наполі.