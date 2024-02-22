Іспанія

Іспанський фахівець не збирається змінювати своє рішення стосовно відходу з каталонського клубу.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві, який залишить свою посаду після завершення нинішнього сезону, вважає, що Барса потребує змін. Його слова наводить Фабриціо Романо.

"Моє рішення про майбутнє не зміниться. Я переконаний, що цей клуб потребує змін. До червня залишилося ще кілька місяців, але я думаю, що моє рішення — це необхідність. Воно найкраще підходить і мені самому, і, звичайно ж, клубу", — заявив Хаві.

Раніше, Хаві прокоментував гру Барси проти Наполі.