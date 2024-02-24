Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 26-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 24 лютого і розпочнеться о 17:15.

У турі іспанської Прімери зіграють Барселона і Хетафе. Команди мають специфічні турнірні завдання.

БАРСЕЛОНА — ХЕТАФЕ

СУБОТА, 24 ЛЮТОГО, 17:15. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АБЕЛЬ РУЇС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Барселона далі демонструє не надто вдалі виступи у іспанському чемпіонаті. В минулому турі відбулася перемога над Сельтою, але навіть там матч міг завершитися нічийним результатом, якби Роберт Левандовські вдруге не бив би пенальті ближче до завершення зустрічі. Наразі головними проблемами клубу є занадто багато пропущених голів і невдала реалізація. У випадку конвертації в забиті м'ячі багатьох моментів команда Хаві зараз йшла би вище у таблиці.

Хетафе впевнено знаходиться високо над зоною вильоту, а крім цього може вийти у єврокубки. Відставання від конкурентів не дуже й велике.

Дуже цікаво буде подивитися на виступ Роберта Левандовські та Борхи Майораля. Зараз Роберт відстає від Борхи на три голи, а загалом екс-форварда Реалу Мадрид можна називати чи не головною зіркою своєї команди у цьому сезоні. Щодо кадрової ситуації в двох клубів більшість важливих лідерів здорові і готові зіграти.

В загальному статистика зустрічей є на користь Барселони — 29 перемог, в Хетафе лише чотири. Необхідно зазначити, що іспанський чемпіон виграв лише 1 з попередніх 4 матчів у Ла Лізі, у цих зустрічах було забито лише один гол, тому чекати на високу результативність не варто, втім враховуючи те, що Барселона не дуже надійна в захисті, а Хетафе забиває багато як для середняка, можна розраховувати на цікавий матч.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — де Йонг, Ромеу, Гюндоган — Рафінья, Педрі, Левандовські

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Джене, Альдерете, Ріко — Грінвуд, Мілья, Максимович, Мартін — Майораль, Мата

Не зіграють: Алонсо, Бальде, Гаві — Арамбаррі

Під питанням: Торрес — ..

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ