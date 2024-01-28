Цікава кандидатура.
Альгуасіль, Getty Images
28 січня 2024, 12:51
Каталонська Барселона може призначити головного тренера Реал Сосьєдад Іманола Альгуасіля на заміну Хаві, який заявив, що покине клуб по завершенню цього сезона. Про це повідомляє El Chiringuito.
За інформацією джерела, в останні кілька тижнів керівництво Барселони спілкувалося з оточенням Альгуасіля. Зазначається, що 52-річний іспанський фахівець позитивно сприйняв можливість переїзду до Барселони.
Нагадаємо, Іманоль Альгуасіль тренує Реал Сосьєдад з 2018 року. На даний момент підопічні 52-річного фахівця після 22 турів іспанської Ла Ліги набрали 36 пунктів та посідають шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Також баскський клуб пройшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з ПСЖ.