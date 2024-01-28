Іспанія

Цікава кандидатура.

Каталонська Барселона може призначити головного тренера Реал Сосьєдад Іманола Альгуасіля на заміну Хаві, який заявив, що покине клуб по завершенню цього сезона. Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, в останні кілька тижнів керівництво Барселони спілкувалося з оточенням Альгуасіля. Зазначається, що 52-річний іспанський фахівець позитивно сприйняв можливість переїзду до Барселони.

Нагадаємо, Іманоль Альгуасіль тренує Реал Сосьєдад з 2018 року. На даний момент підопічні 52-річного фахівця після 22 турів іспанської Ла Ліги набрали 36 пунктів та посідають шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Також баскський клуб пройшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з ПСЖ.