Іспанія

Керманич Барселони розповів про ситуацію в колективі перед матчем проти Хетафе.

Каталонська Барселона в двадцять шостому турі іспанської Ла Ліги проведе домашній матч проти Хетафе.

Барселона — Хетафе. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "блаугранас" Хаві розповів про ситуацію всередині колективу з огляду на останні результати.

"Ми граємо вдома, тому нам потрібна підтримка вболівальників. Нам потрібна їхня прихильність, бо це буде дуже важливий матч проти достатньо потужного Хетафе.

Це вже не команда суто про захист — вони сміливо грають на атаку, пресингують, мають дуже високу захисну лінію. Вони брали очки на таких складних аренах, як Метрополітано, що вже чимало про що говорить. Ми можемо здобути три дуже важливі очки для підсумкової перемоги в Ла Лізі.

Рекорди Левандовські? Це наслідок покращення гри всієї команди. Він також став краще грати й відповідно має більше гольових моментів. Ми атакуємо й захищаємось більш організовано, що йде на користь усім на полі.

Сьогодні на тренуванні в нас було більше відео та тактичної роботи. Часу на відпочинок майже немає. Повинні грати найкращі гравці, змін буде небагато, тому що це дуже важлива гра з точки зору того, скільки матчів залишилось до кінця сезону.

Поки ми математично можемо перемогти в Ла Лізі, ми будемо боротись за це. У нас дві перемоги відставання від Жирони й три — від Реала. Ми не ставимо хрест на Ла Лізі, але це складно.

Перемога дала б нам більше спокою та тиждень відпочинку. Для нас було б добре спробувати піднятися вище в таблиці. Ми б чинили більший тиск на Жирону та Реал. Але спочатку завтра ми повинні виконати свою роботу.

Я думаю, що було б краще грати в неділю або понеділок. Але нам довелося грати в цей час. Це не виправдання, ми будемо змагатись і боротись за три очки", — заявив іспанський фахівець.

Матч Барселона — Хетафе відбудеться 24 лютого, о 17:15.