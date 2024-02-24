Підсилення для "вершкових".
Рюдігер, Getty Images
24 лютого 2024, 15:24
Центральний захисник мадридського Реалу Антоніо Рюдігер відновився після травми та готовий зіграти проти Севільї. Про це повідомляє El Chiringuito.
Зазначається, що 30-річний німець взяв участь в останньому командному тренуванні перед грою з "нервіонцями". Він займався в загальній групі без будь-яких обмежень.
Цього сезону Антоніо Рюдігер відіграв за Реал 30 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Нагадаємо, центральний захисник "вершкових" отримав травму перед матчем 24-го туру Ла Ліги з Жироною (4:0). Німець пошкодив м'язи стегна.