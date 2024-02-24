Іспанія

Підсилення для "вершкових".

Центральний захисник мадридського Реалу Антоніо Рюдігер відновився після травми та готовий зіграти проти Севільї. Про це повідомляє El Chiringuito.

Зазначається, що 30-річний німець взяв участь в останньому командному тренуванні перед грою з "нервіонцями". Він займався в загальній групі без будь-яких обмежень.

Цього сезону Антоніо Рюдігер відіграв за Реал 30 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, центральний захисник "вершкових" отримав травму перед матчем 24-го туру Ла Ліги з Жироною (4:0). Німець пошкодив м'язи стегна.