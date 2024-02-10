Німецький захисник має м'язову травму.
Антоніо Рюдігер, ФК Реал Мадрид
10 лютого 2024, 14:20
Центральний захисник мадридського Реалу Антоніо Рюдігер не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Після сьогоднішнього медичного обстеження у 30-річного німця діагностували травму латерального м'яза лівого стегна.
Терміни відновлення футболіста "вершкових" не називаються.
Цього сезону Рюдігер провів 30 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Нагадаємо, сьогодні Реал зустрінеться з Жироною у матчі 24 туру іспанської Ла Ліги. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.