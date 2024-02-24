Іспанія

Рішення за босами Манчестер Юнайтед.

Президент Хетафе Анхель Торрес висловився про скандального нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда, який на тлі минулого судового процесу через обвинувачення в домашньому насильстві цей сезон проводить в оренді у його команді.

"Коли у нас з'явився варіант із підписанням Грінвуда, було дуже багато хвилювань через його минулу справу щодо домашнього насильства, але коли ми дізналися про всі деталі, то сказали: "Давайте зробимо це".

У нього чиста совість, йому дуже комфортно в Хетафе, і він божеволіє від того, щоб залишитися з нами ще на один рік. Це питання, яке Манчестер Юнайтед має вирішити разом із новим власником", — сказав Анхель Торрес в інтерв'ю El Partidazo de COPE.

Нагадаємо, раніше новоспечений співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф висловився про майбутнє Мейсона Грінвуда, заявивши, що рішення щодо його повернення на Олд Траффорд буде прийматися з урахуванням певних факторів.

У поточному сезоні англійський нападник провів за Хетафе 24 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 5 асистів.