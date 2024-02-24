Іспанія

Наставник дав свій коментар.

"Ми провели цільну гру і не поступалися супернику в інтенсивності. Нам часто вдавалося знаходити вільні зони — саме завдяки цьому були забиті голи. Також нам вдавалося долати високий пресинг.

Команда переконливо провела гру. Я дуже задоволений і задоволений. Ця перемога подарує нам трохи спокою.

Френкі де Йонг — дуже вимогливий до себе гравець, перфекціоніст. Ось чому він грає за Барселону, ось чому він один із найкращих хавбеків світу. Упевнений, він може грати ще краще, але і в цій грі він був дуже хороший.

Ми не викидаємо рушник і продовжуємо боротися. Залишилося 12 матчів. Будемо стежити, що зроблять Жирона і Реал, — сказав головний тренер Барселони.

Після 26 турів в активі Барселони 57 очок і друге місце в Ла Лізі.