Іспанія

Бразилець незабаром буде в загальній групі.

Захисник Реала Едер Мілітао близький до повернення на поле.

Як повідомляє Relevo, незабаром повернеться в загальну групу команди після травми.

За даними джерела, бразилець може встигнути відновитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, якщо мадридський клуб дійде до цієї стадії. Ігри 1/4 фіналу турніру відбудуться в середині березня.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Мілітао розірвав хрестоподібної зв'язки коліна.