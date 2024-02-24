Бразилець незабаром буде в загальній групі.
ЕДЕР МІЛІТАО, ФК РЕАЛ МАДРИД
24 лютого 2024, 23:20
Захисник Реала Едер Мілітао близький до повернення на поле.
Як повідомляє Relevo, незабаром повернеться в загальну групу команди після травми.
За даними джерела, бразилець може встигнути відновитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, якщо мадридський клуб дійде до цієї стадії. Ігри 1/4 фіналу турніру відбудуться в середині березня.
Нагадаємо, у серпні 2023 року Мілітао розірвав хрестоподібної зв'язки коліна.