Колектив Дієго Сімеоне втратив два очки.
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25 лютого 2024, 00:12
У рамках 26-го туру чемпіонату Іспанії Альмерія на своєму полі приймала Атлетіко.
Мадридський клуб двічі виходив уперед, але в підсумку поєдинок все ж завершився результативною нічиєю — 2:2.
Альмерія — Атлетіко 2:2
Голи: Ромеро, 27, 64 - Корреа, 2, Де Пауль, 57.
Альмерія: Машиміану — Пубіль, Гонсалес, Радованович (Чумі, 69), Ланга — Робертоне (Лопі, 82), Баба — Вієра (Мелеро, 79) — Ромеро (Аррібас, 69), Лосано (Баптістао, 78), Ембарба.
Атлетіко: Облак — Савич, Пауліста, Мандава — Моліна, Коке (Льоренте, 46), Де Пауль (Вітсель, 82), Барріос, Ліно (Рікельме, 46) — Корреа (Ньїгес, 70), Депай (Мората, 69).
Попередження: Ембарба.