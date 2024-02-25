Іспанія

Ще одна зірка у Саудівській Аравії?

Саудівський Аль-Іттіхад може підписати основного воротаря каталонської Барселони Марка-Андре тер Штегена в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, Аль-Іттіхад вже зробив пропозицію німецькому голкіперу.

Зазначається, що саудівська команда хоче боротися за чемпіонство наступного сезону, у зв'язку з цим керівництво клубу хоче посилити воротарську позицію зірковим футболістом.

Діючий контракт 31-річного гравця з "блаугранас" розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею 6,3 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Марк-Андре тер Штеген відіграв за Барсу 21 матч, пропустив 20 м'ячів та зібрав 9 "clean sheets".