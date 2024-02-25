Іспанія

Відбувся черговий матч 26 туру іспанського чемпіонату.

Сельта у матчі 26 туру іспанського чемпіонату у гостях не втримала перемогу над Кадісом. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 11 хвилині зусиллями Яго Аспаса, а потім у середині другого тайму Вілліот Сведберг подвоїв перевагу команди з Віго.

На все це господарі поля відповіли результативним ударом Хуанмі на 66 хвилині, а потім, коли вже здавалося, буде перемога гостей, на десятій компенсованій хвилині Кадіс врятував Дарвін Мачіс.

Після 26 турів Сельта набрала 21 очко і посідає 17 місце в іспанській Ла Лізі, а у Кадіса — 18 балів та 18 рядок.

Кадіс — Сельта 2:2

Голи: Хуанмі, 66, Мачіс, 90+10 — Аспас, 11, Сведберг, 58.

Кадіс: Ледесма — Валенсія (Бенгоечеа, 86), Чуст, Мере, Каррера — Собріно (Де ла Флор, 65), Алькарас, Ескаланте (Н'Гессан, 65), Муньйос (Мачіс, 87) — Хуанмі, Гомес (Гвардіола, 65).

Сельта: Гуайта — Манкільо (Мінгеса, 75), Старфельт, Нуньєс, Санчес — Альєнде (Сведберг, 57 (Домінгес, 84)), Тапіа (Жаїлсон, 57), Белтран, Де Ла Торе — Аспас, Ларсен (Доувікас, 75).

Попередження: Хуанмі, Алькарас — Тапіа, Манкільо, Аспас.