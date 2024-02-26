Іспанія

Бразилець не виправдав надій в столиці Каталонії.

Півзахисник Аль-Духаїля Філіппе Коутіньо висловився про свій перехід із Ліверпуля до Барселони у січні 2018 року. Його слова наводить sport.es.

"Я не шкодую про перехід до Барселони. Все склалося не так, як я собі уявляв, як очікували люди, як очікував я сам, але сталося те, що повинно було статися.

Я завжди зберігав професіоналізм, тому ні про що не шкодую. Моєю мрією завжди було грати за Барсу, і я поїхав туди, мені все подобалося, я зміг познайомитися з багатьма людьми, виграти титули. Цей розділ назавжди залишиться в історії мого життя", — сказав 31-річний бразилець.

Філіппе Коутіньо перейшов до Барселони з Ліверпуля у 2018 році за 135 млн. євро. Півзахисник виступав за "синьо-гранатових" до 2022 року, вигравши з каталонцями п'ять трофеїв.