Іспанія

Наступним суперником "кельтів" стане Альмерія, яка йде на останньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Рафаель Бенітес найближчим часом може втратити свою посаду головного тренера в іспанській Сельті через незадовільні результати команди. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, іменитий іспанський фахівець ризикує бути звільненим вже за підсумками наступного матчу в рамках 27-го туру Ла Ліги, якщо не зможе здобути перемогу над останньою командою турнірної таблиці в особі Альмерії.

Зазначимо, що в останніх семи поєдинках чемпіонату Іспанії Сельта здобула лише одну перемогу та дві нічиїх, через що "кельти" наразі знаходяться на 17-ій сходинці, у трьох очках від зони вильоту.

Нагадаємо, матч Сельта — Альмерія відбудеться першого березня о 22:00 за київським часом.