Іспанія

Але доля гравця в каталонському клубі залишається невизначеною.

Футбольна доля іспанського центрального півзахисника каталонської Барселони Серхі Роберто сповнена яскравих злетів та падінь, серед останніх із яких можна виокремити моральне самознищення, коли футболіст подякував за підтримку фанатам із країни-терористки.

Однак щодо суто футбольної складової, то 32-річний вихованець "блаугранас" усе так само залишається вірним рідному клубу, не дивлячись на тривалі періоди без ігрової практики останніми роками.

Але зрештою взаємини Роберто та Барселони таки можуть добігти свого завершення вже під час літньої трансферної кампанії.

Чи піде гравець услід за головним тренером Хаві? Наразі достеменно невідомо, проте є гарантована впевненість, що наступним клубом Серхі точно не буде представник Саудівської Аравії.

Як повідомляє іспанська преса, один із колективів консорціуму PIF звернувся до гравця з пропозицією трансферу, але одразу ж виник фактор з особистого життя Роберто.

Його дружина, відома американська модель, належить до родини ізраїльського походження, тому за умов чергового витку збройного конфлікту проти Палестини, яку підтримує весь арабський світ, трансфер до країни на Близькому Сході для Серхі не є можливим.

Що ж до продовження контракту з Барселоною, то тут залишається певна невизначеність, оскільки Хаві запропонував клубу оновити угоду півзахисника, але й позиції самого головного тренера в проєкті "блаугранас" не є абсолютно непохитними, тож Барса, поки що, не робить жодних кроків у цей бік.

Роберто в цьому сезоні зіграв 14 матчів, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.