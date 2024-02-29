Іспанія

"Синьо-гранатові" працюють на перспективу.

Каталонська Барселона націлена на підписання 16-річного аргентинського півзахисника Франко Мастантуоно з аргентинського Рівер Плейт. Про це повідомляє sport.es.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" вже працює над можливістю покупки молодого футболіста.

Зазначається, що сума відступних за аргентинського вундеркінда становить близько 25 млн. євро. Мастантуоно може виходити на поле в центрі півзахисту та на правому фланзі атаки.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 31 грудня 2025 року.

Цього сезону Франко Мастантуоно відіграв за Рівер Плейт вісім матчів та забив один гол.