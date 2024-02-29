В першому матчі півфіналу Кубка Іспанії баски мінімально здолали "матрацників".
Вальверде, Getty Images
29 лютого 2024, 12:53
Головний тренер Атлетік Більбао Ернесто Вальверде висловився про майбутній матч-відповідь Кубка Іспанії з мадридським Атлетіко. Його слова наводить Mundo Deportivo.
"В нас є невелика перевага після першої гри, але це не той значний результат, який остаточно визначає перебіг матчу. Різниця мінімальна, і ми повинні грати так, начебто це нова гра, начебто на табло 0:0.
Наш стиль не сильно змінюється від гри до гри. Іноді суперник нав'язує свій футбол, як у другому таймі першого матчу, але я не думаю, що завтра ми побачимо зовсім інший Атлетік", — заявив Вальверде.
Перша гра завершилася перемогою Атлетіка з рахунком 1:0.
Другий півфінальний матч Кубка Іспанії Атлетік — Атлетіко відбудеться сьогодні, о 20:30 за київським часом.