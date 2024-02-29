Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для півфінального матчу-відповіді Кубку Іспанії, у якому зіграють баскський Атлетік та мадридський Атлетіко.

Баскський Атлетік та мадридський Атлетіко зіграють матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії на полі стадіону Сан Мамес на тлі перемоги господарів у першій грі з рахунком 1:0.

Ернесто Вальверде, після поразки від севільського Бетіса (1:3), залучив до стартового складу Агірресабалу до рамки воріт, тоді як Лекуе гратиме на лівому фланзі захисту, а Неко Вільямс повернеться на лівий фланг атаки.

Дієго Сімеоне, на тлі нічиєї проти Альмерії (2:2), використав із перших хвилин Вітселя та Ермосо в трійці центральних захисників, тоді як Льоренте розташується в півзахисті, а Мората повернеться до пари нападників.

Атлетік: Агірресабала — Де Маркос, Вівіан, Паредес, Лекуе — Галаррета, Прадос — І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс — Гурусета.

Запасні: Сімон, Альварес, Весга, Беренгер, Муньяїн, Д. Гарсія, І. Гарсія, Вільялібре, Р. Гарсія, Арес, У. Гомес.



Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Вітсель, Ермосо, Ліно — Льоренте, Коке, Де Пауль — Корреа, Мората.