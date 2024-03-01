Іспанія

Відомий українським вболівальникам фахівець.

Керівництво каталонської Барселони визначилося з основним кандидатом на посаду головного тренера команди після відходу Хаві. Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, наразі у Барсі вважають, що основним кандидатом на цю посаду є ентренадор англійського Брайтона Роберто Де Дзербі.

Зазначається, що на Камп Ноу вважають практично неможливим прихід до клубу Луїса Енріке з ПСЖ або Мікеля Артети з лондонського Арсеналу. Юрген Клопп, який по завершенню сезону залишить Ліверпуль, найімовірніше, деякий час перебуватиме у відпустці, тому він теж недоступний влітку.

Раніше керівництво "блаугранас" розглядало варіант призначення Гансі Фліка, проте він не викликав у керівництва клубу впевненості, через, що саме колишній головний тренер донецького Шахтаря Де Дзербі став пріоритетним вварінтом для Барселони.

У каталонському клубі вважають італійця тактично сміливим тренером, чиє уявлення про футбол пов'язане із традиційними цінностями Барселони.

Раніше повідомлялося, що Барса не готова платити відступні за Де Дзербі.