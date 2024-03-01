Іспанія

Неприємна ситуація.

Президент мадридського Атлетико Енріке Сересо прокоментував зупинку матчу 1/2 фіналу Кубка Іспанії з Атлетіком (0:3) через надання медичної допомоги вболівальникам на Сан-Мамесі. Фанати гостей зазнали нападу з боку фанатів баскської команди.

"На них напали люди з Атлетіка. Ми приходимо на футбол, щоби завойовувати друзів, а не мати проблеми. Футбол є футбол. Агресія та порушення прав будь-якого громадянина на безперешкодний перегляд футболу неприпустимі. Ці люди зараз у лікарні, і ми чекаємо на новини.

Я прошу всіх вболівальників Іспанії: ви повинні приходити та дивитися футбол. Ніхто не приходить сюди, щоб накласти на себе руки або померти. Люди приїжджають за відпочинком та спокоєм", — наводить слова президента Атлетіко Сересо Movistar.