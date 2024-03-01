Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 29 лютого 2024 року, 22:30.

У другому півфіналі Кубка Іспанії Атлетік розбив Атлетіко (3:0) після перемоги в першому матчі (1:0). Впевнену перемогу господарям забезпечили голи братів Вільямсів та Гурусети. Загальний рахунок двоматчевого протистояння — 4:0 на користь басків.

Фінальний свисток арбітра Хуана Мартінеса Мунуера з Валенсії сформував фінальну пару Кубка Іспанії Мальорка — Атлетік, які зіграють на стадіоні Ла Картуха в Севільї 6 квітня 2024 року.

Відео матчу:

Атлетік — Атлетіко 3:0 (1:0 – перший матч)

Голи: І. Вільямс, 13, Н. Вільямс, 42, Гурусета, 61



Атлетік: Агірресабала — Де Маркос (Альварес, 89), Вівіан, Паредес, Лекуе — Галаррета (Д. Гарсія, 68), Прадос — І. Вільямс (У. Гомес, 80), Сансет (Беренгер, 80), Н. Вільямс — Гурусета (Р. Гарсія, 89).



Атлетіко: Облак — Моліна (Барріос, 54), Савич, Вітсель, Ермосо (Рейнілдо, 53), Ліно — Льоренте, Коке (Сауль, 67), Де Пауль — Корреа (Депай, 54), Мората.



Попередження: Галаррета, Муніаїн, Лекуе, Де Маркос — Ермосо