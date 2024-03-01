Іспанія

Несподівано.

Ряд гравців мадридського Реалу незадоволені головним тренером клубу Карло Анчелотті. Про це повідомляє The Athletic.

За даними джерела, кілька футболістів мадридського клубу незадоволені тим, що їхній ігровий час у команді скоротився, а Анчелотті не може дати чіткої відповіді щодо їхнього майбутнього.

Зокрема, незадоволений своїм становищем у Реалі Лука Модрич, який розраховував отримувати більше ігрового часу цього сезону. Також некомфортно почуваються Арда Гюлер, Начо Фернандес, Ніколас Пас та Кепа Аррісабалага.

Наразі мадридський Реал лідирує у іспанській Ла Лізі, набравши 65 пунктів після 26 зіграних турів.