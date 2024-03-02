Іспанія

Стали відомі склади команд на матч Ла Ліги.

Реал в рамках поєдинку 27 туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії зіграє на виїзді проти Валенсії.

Голкіпер Андрій Лунін традиційно зіграє з перших хвилин, а в Валенсії в старті вийде Роман Яремчук.

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Діакабі, Москера, Гая — Перес, Пепелу, Герра, Канос — Яремчук, Дуро

Запасні: Доменек, Ріверо, Коррея, Озкачар, Васкес Алькальде, Гасеровські, Алмейда, Амалла, Гільямон, Гонсалес, Лопес Ногероль, Марі

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Чуамені, Менді — Камавінга — Вальверде, Беллінгем, Кроос — Гоес, Жуніор

Запасні: Аррісабалага, Гонсалес Перес, Гарсія, Фернандес, Модрич, Себальйос, Діас, Гюлер, Хоселу, Васкес

Нагадаємо, початок матчу Валенсія — Реал розпочнеться о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.