Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках 27-го туру Ла Ліги Гетафе на своєму полі приймав Лас-Пальмас.

Команди на двох забили шість голів, але переможця так і не виявили — 3:3.

Хетафе — Лас-Пальмас 3:3

Голи: Мата, 11, Грінвуд, 14, Максимович, 45 — С. Рамірес, 35, С. Кардона, 50, Ель Хаддаді, 57

Хетафе: Сорія — Дуарте, Максимович, Альварес — Кармона (Іглесіас, 46), Моріба (Родрігес, 67), Мілья, Ріко — Мата (Ангілері, 89), Майораль (Латаса, 78), Грінвуд

Лас-Пальмас: Вальєс — Араухо, Коко, Мармол, С. Кардона — Ель Хаддаді (Б. Рамірес, 85), Муньйос (Лойодіс, 69), Перроне (Марвін, 59), Родрігес, Молейро (Кампанья, 59) — С. Рамірес (М. Кардона, 85)

Попередження: Кармона, Грінвуд, Моріба, Мата — Муньйос.