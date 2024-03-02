Німець може очолити каталонський клуб.
ГАНС-ДІТЕР ФЛІК, GETTY IMAGES
02 березня 2024, 23:29
Барселона провела перші переговори з колишнім головним тренером Баварії і збірної Німеччини Гансі Фліком, повідомляє Bild.
Раніше повідомлялося, що 58-річний німецький фахівець не контактував з Баварією, оскільки зацікавлений у роботі за кордоном і віддав би перевагу варіанту з призначенням у Барселону.
Зазначимо, що нинішній головний тренер каталонців Хаві раніше оголосив, що покине клуб після закінчення сезону.
Раніше повідомлялося, що слідом за Хаві Барселону покине Серхі Роберто.