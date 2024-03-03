Іспанія

На Местальї було гаряче.

Мадридський Реал оскаржить вилучення Джуда Беллінгема у матчі з Валенсією (2:2). Про це повідомляє журналіст COPE Аранча Родрігес.

Очікується, що рішення щодо апеляції буде ухвалено не пізніше четверга.

Нагадаємо, у компенсований до другого тайму час, на 99-й хвилині за рахунку 2:2, півзахисник Реала Джуд Беллінгем забив гол із передачі Браїма Діаса, але головний суддя матчу Хесус Хіль Мансано не зарахував його, давши свисток про завершення матчу за кілька секунд до взяття воріт під час подачі до штрафного майданчика Валенсії.

Після цього Беллінгем отримав пряму червону картку за агресивну поведінку в бік арбітра.