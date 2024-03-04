Іспанія

У канадця скоро закінчується контракт.

Керівництво мадридського Реалу не має наміру серйозно витрачатися на трансфер лівого захисника мюнхенської Баварії та збірної Канади Альфонсо Девіса. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, у "королівському" клубі впевнені, що в будь-якому випадку зможуть підписати Девіса влітку 2025 року на правах вільного агента. В офісі "вершкових" сподіваються на об'єктивність керівництва Баварії при оцінці трансферної вартості 23-річного канадця.

Зазначається, що особисті умови контракту не стануть проблемою — Реал вже погодив їх із представниками футболіста.

Цього сезону Альфонсо Девіс відіграв за Баварію 28 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що мадридський Реал близький до домовленості з Баварією щодо трансферу Альфонсо Девіса.