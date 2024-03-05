Інтерес до англійця виявляє мадридський клуб.
ФІЛ ФОДЕН, GETTY IMAGES
05 березня 2024, 17:57
Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден може продовжити кар'єру в Реалі.
Як повідомляє Fourfourtwo, мадридський клуб наразі докладає всіх зусиль, щоб переконати гравця перейти в Ла Лігу.
Орієнтовна сума трансферу гравця може скласти 100 млн фунтів.
Контракт 23-річного фуболіста з Сіті розрахований до літа 2027 року.
У поточному сезоні Фоден провів 40 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 18 голів і 10 асистів.