Іспанія

Інтерес до англійця виявляє мадридський клуб.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден може продовжити кар'єру в Реалі.

Як повідомляє Fourfourtwo, мадридський клуб наразі докладає всіх зусиль, щоб переконати гравця перейти в Ла Лігу.

Орієнтовна сума трансферу гравця може скласти 100 млн фунтів.

Контракт 23-річного фуболіста з Сіті розрахований до літа 2027 року.

У поточному сезоні Фоден провів 40 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 18 голів і 10 асистів.