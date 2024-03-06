Іспанія

Угода з іспанським центрбеком розрахована до літа 2026 року.

Валенсія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту зі своїм центральним захисником Крістіаном Москерою.

Нова угода "кажанів" із 19-річним іспанцем набула чинності після того, як гравець провів необхідну кількість ігор за минулим контрактом, та буде розрахована до 30 червня 2026 року.

У поточному сезоні Крістіан Москера провів за Валенсію 26 матчів у всіх турнірах (2170 хвилин), в яких він заробив 2 попередження.

Портал Transfermatkt наразі оцінює юного вихованця "кажанів" у 10 мільйонів євро.