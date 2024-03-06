Іспанія

У таборі "блаугранас" дуже розраховують на уругвайського центрбека.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився щодо майбутнього центрального захисника команда Рональда Араухо, контракт якого спливає влітку 2026 року.

"Я б уклав з Рональдом Араухо довічний контракт тут, у Барселоні!" — цитує слова Лапорти журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше спортивний директор Барселони Деку також заявив про бажання підписати з 24-річним уругвайським центрбеком нову угоду.

У поточному сезоні Рональд Араухо провів за "блаугранас" 29 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол та заробив сім попереджень.