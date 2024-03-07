Захисник Стефан Савич поставив підпис під новим контрактом.
СТЕФАН САВИЧ, GETTY IMAGES
07 березня 2024, 11:27
Атлетіко продовжив угоду із захисником команди Стефаном Савичем, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, контракт з 33-річним чорногорцем пролонговано до червня 2025 року завдяки активації автоматичного пункту про продовження угоди.
Поточний контракт чорногорця закінчувався наприкінці цього сезону.
Нинішнього сезону футболіст провів 21 поєдинок, не відзначившись результативними діями.
Раніше повідомлялось, що Атлетіко активував опцію продовження контракту Аспілікуети.