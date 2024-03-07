Іспанія

Амбітні цілі.

Президент Барселони Жоан Лапорт звернувся до вболівальників каталонського клубу у річницю перебування на посаді президента "блаугранас". Цитує функціонера sport.es.

"Барса — це непереборне, непереможне почуття. Закликаю всіх бути ще більш згуртованими, ніж будь-коли, захищаючи нашу емблему, цінності та команди. У поточному сезоні нам ще належить досягти багатьох цілей. Головна з них – залишатися найкращим мультиспортивним клубом у світі.

Ми є чинним чемпіоном шести ліг, у яких виступають шість наших команд (чоловічий та жіночий футбол, баскетбол, гандбол, хокей та міні-футбол ред.). Це безпрецедентне досягнення в історії клубу.

Якщо гравці будуть бачити, що ми ніколи не здаємось, вони теж не здадуться. У Барсі всі борються до кінця. Ми можемо виграти або програти, це частина спорту, але ми ніколи не здаємося, тому що перемога – це частина нашої сутності змагання", — заявив Лапорта.