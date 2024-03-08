Іспанія

У клубі можуть розглянути даний варіант.

Вболівальники Барселони хочуть бачити Дані Ольмо та Хаві Сімонса у складі іспанської команди - повідомляє ресурс Mundo Deportivo.

Зараз обидва гравці виступають у Лейпцигу. Також вони є вихованцями Ла Масії.

Раніше Дані відправився до Динамо Загреб, де добре себе зарекомендував, в тому числі на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2019/20, а далі в складі німецького клубу виграв два Кубка Німеччини.

Що до Хаві, то він виступає у Лейпцигу в оренді, виграв з ним Суперкубок Німеччини, а також добре себе проявив у ПСВ до трансферу в Бундеслігу. В нього є актуальна угода з ПСЖ, до якого має повернутися наступного літа.