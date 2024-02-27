Іспанія

Юний гравець Барселони Ламін Ямал отримає довгостроковий контракт від клубу.

Барселона хоче продовжити контракт з вінгером Ламіном Ямалом, повідомляє Mundo Deportivo.

Востаннє Ламін продовжував контракт у жовтні до 2026 року. Контракт на три роки дозволено правилами Ла Ліги, коли мова йде про неповнолітніх гравців у професійних угодах.

Однак, в угоді між сторонами також було детально прописано, що Ламін продовжить контракт, коли йому виповниться 18 років влітку 2025 року.

Новий контракт буде розраховано до 2030 року.

Раніше повідомлялось, що Ямал стане наймолодшим гравцем, що зіграє у плей-оф Ліги чемпіонів.