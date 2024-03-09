Каталонці вже налаштовуються на матч ЛЧ.
Хаві, Getty Images
09 березня 2024, 09:23
Каталонська Барселона у рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги здобула мінімальну домашню перемогу над Мальоркою (1:0). Головний тренер "блаугранас" Хаві прокоментував перемогу своєї команди у матчі з колективом Хав'єра Агірре.
"Ми створили достатньо моментів, щоб виграти з більш великою різницею. Ця перемога дозволить нам залишитися на вершині. Було дуже складно атакувати лінію із п'яти захисників, виставлену Мальоркою.
Я оптимістично налаштований, незважаючи на складну ситуацію, в якій ми знаходимося. Ця перемога важливіша, ніж здається, тому що вона надає нам впевненості напередодні Ліги чемпіонів. Ми провели солідний матч проти складного суперника.
У вівторок буде зовсім інша гра. Наполі не гратиме у формації із п'яти захисників, як Мальорка. Вони непорівнянні, це інший етап, але команда зараз показує дуже конкурентоспроможний футбол.
Ми готові змагатись у вівторок. Команда знаходиться в хорошій формі і виглядає видатним чином. Тепер у нас більше балансу, це нам допоможе, тому що у Лізі чемпіонів за кожен пропущений гол доводиться дорого платити", — наводить слова Хаві sport.es.
Другий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Наполі відбудеться 12 березня, о 22:00 за київським часом.