Іспанія

Каталонці вже налаштовуються на матч ЛЧ.

Каталонська Барселона у рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги здобула мінімальну домашню перемогу над Мальоркою (1:0). Головний тренер "блаугранас" Хаві прокоментував перемогу своєї команди у матчі з колективом Хав'єра Агірре.

"Ми створили достатньо моментів, щоб виграти з більш великою різницею. Ця перемога дозволить нам залишитися на вершині. Було дуже складно атакувати лінію із п'яти захисників, виставлену Мальоркою.

Я оптимістично налаштований, незважаючи на складну ситуацію, в якій ми знаходимося. Ця перемога важливіша, ніж здається, тому що вона надає нам впевненості напередодні Ліги чемпіонів. Ми провели солідний матч проти складного суперника.