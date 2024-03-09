Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 8 березня 2024 року, 22:00.
Барселона — Мальорка, Getty Images
09 березня 2024, 07:20
Каталонська Барселона у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги здобула непросту домашню перемогу над Мальоркою (1:0)
Ще посеред першого тайму команда Хаві мала відмінну нагоду для того, аби вийти вперед, проте Ілкай Гюндоган не реалізував пенальті.
Тож "блаугранас" довелось витрачати чимало зусиль у подальшому для того, аби подолати чужу оборону, і зрештою це сталось лише перед заключною фазою протистояння.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Мальорка 1:0 у 28-му турі іспанської Ла Ліги-2023/24:
Барселона — Мальорка 1:0
Гол: Ямал, 73
На 24-й хвилині Гюндоган не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Гюндоган (Ромеу, 87), Крістенсен, Рафінья (Лопес, 37) — Ямал, Гую (Левандовські, 61), Феліш (Роке, 62)
Мальорка: Райкович — Гонсалес, Настасич, Раїльйо, Копете (Радоньїч, 82), Лато (Коста, 71) — Дардер (Санчес, 71), Кошта, Морланес (Родрігес, 61) — Ларін (Пратс, 82), Мурікі
Попередження: Мартінес — Кошта