Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 8 березня 2024 року, 22:00.

Каталонська Барселона у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги здобула непросту домашню перемогу над Мальоркою (1:0)

Ще посеред першого тайму команда Хаві мала відмінну нагоду для того, аби вийти вперед, проте Ілкай Гюндоган не реалізував пенальті.

Тож "блаугранас" довелось витрачати чимало зусиль у подальшому для того, аби подолати чужу оборону, і зрештою це сталось лише перед заключною фазою протистояння.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Мальорка 1:0 у 28-му турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Барселона — Мальорка 1:0

Гол: Ямал, 73

На 24-й хвилині Гюндоган не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Гюндоган (Ромеу, 87), Крістенсен, Рафінья (Лопес, 37) — Ямал, Гую (Левандовські, 61), Феліш (Роке, 62)

Мальорка: Райкович — Гонсалес, Настасич, Раїльйо, Копете (Радоньїч, 82), Лато (Коста, 71) — Дардер (Санчес, 71), Кошта, Морланес (Родрігес, 61) — Ларін (Пратс, 82), Мурікі

Попередження: Мартінес — Кошта