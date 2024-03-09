Мадридський Реал працює над трансфером центрального захисника французького Лілля Лені Йоро. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу вважає, що 18-річний француз є одним із найперспективніших захисників Європи. "Вершкові" готові запропонувати за Йоро близько 30 млн. євро.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 360 тис. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону, Лені Йоро відіграв за Лілль 32 матчі, забив три голи та записав у свій пасив три жовті картки.