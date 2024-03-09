Хорват провів незабутні роки на Камп Ноу.
Ракітич, Getty images
09 березня 2024, 15:28
Колишній півзахисник Барселони Іван Ракітич, котрий нині виступає за саудівський Аль-Шабаб, поділився думкою про нинішню ситуацію в каталонському клубі. Його слова наводить Marca.
"Барса була моїм домом протягом шести років, тому я багато стежу за нею, і мені боляче бачити, як вона страждає.
Хаві — той, хто найкраще з нас розуміється на футболі, сподіваюся, він зможе змінити ситуацію, особливо враховуючи, що результати не такі катастрофічні, як деякі кажуть.
Також у клубі непроста економічна ситуація. Сподіваюся, що Барса знову зможе засяяти.
Принципова різниця між Барселоною та Реалом полягає в тому, що мадридцям вдалося плавно зробити зміну поколінь, зберігши ветеранів. Щодо цього Барса рухалася занадто стрімко.
Я переконаний, що Педрі, Гаві та інші – майбутнє клубу. Але допомога старших гравців не завадила б їм. Думаю, що Беллінгем, Камавінга та інші отримують суттєву користь від гри поруч з досвідченими гравцями", — заявив хорватський ветеран.
Іван Ракітич виступав у складі Барселони з 2014 по 2020 роки. За цей час він відіграв за "синьо-гранатових" 310 матчів, забив 35 голів та віддав 42 результативні передачі, вигравши чотири титули у іспанській Ла Лізі та Лігу чемпіонів у сезоні-2014/15.