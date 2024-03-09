Іспанія

Хорват провів незабутні роки на Камп Ноу.

Колишній півзахисник Барселони Іван Ракітич, котрий нині виступає за саудівський Аль-Шабаб, поділився думкою про нинішню ситуацію в каталонському клубі. Його слова наводить Marca.

"Барса була моїм домом протягом шести років, тому я багато стежу за нею, і мені боляче бачити, як вона страждає.

Хаві — той, хто найкраще з нас розуміється на футболі, сподіваюся, він зможе змінити ситуацію, особливо враховуючи, що результати не такі катастрофічні, як деякі кажуть.