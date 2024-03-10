Іспанія

Інший українець Артем Довбик провів поєдинок без результативних дій.

У рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі приймала Осасуну.

На 13-й хвилині гри Порту забив із передачі Віктора Циганкова, зробивши рахунок 1:0 на користь господарів.

На 64-й хвилині Циганкова було замінено — замість нього вийшов Коуту. На 81-й хвилині Артем Довбик залишив поле, а замість нього вийшов Стуані.

Через шість хвилин Жирона подвоїла перевагу в поєдинку — Савіо забив із передачі А. Гарсії.

2:0 — Жирона набрала три очки і повернулася на друге місце в Ла Лізі.

Жирона - Осасуна 2:0

Голи: Порту, 13, Морейра, 87.

Жирона: Гассаніга — Гарсія, Лопес, Блінд, Гутьєррес — Порту (Соліс, 81), Гарсія, Мартін (Торре, 90) — Циганков (Коуту, 64), Довбик (Стуані, 81), Морейра (Гарсія, 90).

Осасуна: Еррера — Гарсія (Гомес, 70), Катена, Еррандо — Аресо (Ібаньєс, 88), Монкайола, Торро (Рауль, 70), Орос, Мохіка — Р. Гарсія, Будімір.

Попередження: Мартін, Гарсія, Порту — Еррандо, Аресо, Гомес.