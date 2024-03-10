Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 28-го туру Прімери, який пройде 10 березня та розпочнеться о годині 19:30.

У рамках двадцять восьмого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться мадридський Реал та Сельта з Віго.

РЕАЛ МАДРИД — СЕЛЬТА

НЕДІЛЯ, 10 БЕРЕЗНЯ, 19:30. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРІО МЕЛЕРО ЛОПЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Команда Карло Анчелотті гратиме черговий матч національної першості після того, як напередодні дізналась результат виступів усіх конкурентів цими вихідними. Каталонські Жирона та Барселона перемогли, тож відповідно має перемагати й мадридський Реал, а суперники навпроти при цьому не мають особливого значення. Тим паче, коли ми говоримо про гостьовий для Сельти матч.

Галісійський колектив під керівництвом Рафаеля Бенітеса черговий сезон поспіль перебуває на межі вильоту з "елітної" першості. Рік тому команду ледь не в останній момент рятував юнак Габріель Вейга, але його потім ніхто не врятував від подорожі до Саудівської Аравії. І де той перспективний мегаталант іспанського футболу зараз? Як і більшість вихідців академії "кельти" зник із радарів. Окрім Яго Аспаса — він не старішає та завжди поруч із клубом.

Але Сельті це наразі не дуже-то й допомагає боротись за виживання. Тільки-но пішли якісь позитивні результати, так і в конкурентів на рахунках вони з’явились, тож ніхто нікуди команду Бенітеса подалі від зони вильоту так і не відпустив. Єдине, за що вона може зачепитись у перспективі, так це за непогану, як для 17 місця в таблиці, різницю м’ячів (-9), бо в переслідувачів із цим явно не все гаразд.

І якщо щодо Альмерії вже майже ні в кого сумнівів не має, та й доля Гранади здається вирішеною наперед, то Кадіс, Райо Вальєкано, Мальорка та Севілья точно не даватимуть спокою галісійцям аж до самого завершення сезону. Можливо, їм знову доведеться виконувати карколомний маневр із порятунком в останньому турі. Але це не точно.

У будь-якому випадку, очки Сельті потрібні прямо тут і зараз, тож Реал у суперниках, чи не Реал, — ніхто дивитись не буде. Тим паче, цього опонента команда з Віго останній раз обігравала аж у 2017 році в Кубку Короля, тож багато часу минуло з того моменту. Змінились при цьому й сама Сельта, і "королівський" клуб, певна річ.

Нині команда Карло Анчелотті розривається поміж боротьбою за чемпіонський титул та участю в Лізі чемпіонів УЄФА, і оскільки вона фактично плювалась від власної ж гри у матчі-відповіді посеред тижня проти РБ Лейпциг (1:1), то, напевно, ми маємо побачити якусь реакцію на посередній виступ. Але й тут упевненості немає, бо Джуда Беллінгема дискваліфікували на дві гри, бо юнак досі не зрозумів, що англійську в Іспанії не дуже поважають, тож із арбітрами про життя після фінального свистка краще не говорити.

Не краще ситуація стає в Реала й із кадрами в обороні, тому, напевно, Чуамені знову доведеться брати на себе ці обов’язки. Щодо нападу, то Родріго проти Лейпцига з перших хвилин не грав, і хоча й вийшов непогано з лави для запасних, проте цього разу буде потрібен швидкий футбол, тож Хоселу в стартовій одинадцятці ми майже не матимемо шансів побачити. Із іншого боку, Луніну варто підготуватись до стартових хвилин, бо після Ліги чемпіонів розбалансовані партнери по захисту охоче можуть його підставити випадково.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Чуамені, Менді — Вальверде, Модрич, Кроос — Браїм — Родріго, Вінісус.

Сельта: Гуайта — Манкільйо, Старфельт, Нуньєс, Санчес — Мінгеса, Бельтран, де ла Торре, Бамба — Ларсен, Аспас.

Не зіграють: Куртуа, Мілітао, Алаба, Беллінгем — Айду, Рістич, Тапіа, Дотор, Сведберг.

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