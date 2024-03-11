У рамках 28-го туру чемпіонату Іспанії Бетіс на своєму полі приймав Вільярреал. У цьому поєдинку можна було побачити безліч голів, автогол, а також вилучення. 
За підсумком, перемогу здобув Вільярреал, забивши на один гол більше, ніж опонент. 
Після 28-го туру Бетіс — сьомий (42 очки), а Вільярреал — одинадцятий (35 очок). 

Реал Бетіс — Вільярреал 2:3
Голи: Родрігес, 30, Жозе, 45+2 -  Баена, 41, Папастатопулос (аг), 48, Серлот, 67.

Реал Бетіс: Сілва — Сабалі (Бусто, 88), Папастатопулос, Ріад, Міранда (Еззалзулі, 88) — Родрігес (Кардосо, 78), Карвалью (Рока, 78) — Форнальс (Перес, 69), Фекір, Авіла — Жозе. 

Вільярреал: Йоргенсен — Феменія (Москера, 90), Баї, Манді, Морено (Коклен, 74) — Траоре (Ахомаш, 75), Комесанья (Капу, 81), Парехо, Баена (Куенка, 74) — Морено (Коклен, 74), Серлот. 

Попередження: Авіла, Кардосо — Траоре, Морено, Йоргенсен. 

Вилучення: Авіла, 70 — Морено, 70. 