Іспанія

Команди видали цікавий поєдинок для нейтрального глядача.

У рамках 28-го туру чемпіонату Іспанії Бетіс на своєму полі приймав Вільярреал. У цьому поєдинку можна було побачити безліч голів, автогол, а також вилучення.

За підсумком, перемогу здобув Вільярреал, забивши на один гол більше, ніж опонент.

Після 28-го туру Бетіс — сьомий (42 очки), а Вільярреал — одинадцятий (35 очок).