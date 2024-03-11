Команди видали цікавий поєдинок для нейтрального глядача.
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11 березня 2024, 00:12
У рамках 28-го туру чемпіонату Іспанії Бетіс на своєму полі приймав Вільярреал. У цьому поєдинку можна було побачити безліч голів, автогол, а також вилучення.
За підсумком, перемогу здобув Вільярреал, забивши на один гол більше, ніж опонент.
Після 28-го туру Бетіс — сьомий (42 очки), а Вільярреал — одинадцятий (35 очок).
Реал Бетіс — Вільярреал 2:3
Голи: Родрігес, 30, Жозе, 45+2 - Баена, 41, Папастатопулос (аг), 48, Серлот, 67.
Реал Бетіс: Сілва — Сабалі (Бусто, 88), Папастатопулос, Ріад, Міранда (Еззалзулі, 88) — Родрігес (Кардосо, 78), Карвалью (Рока, 78) — Форнальс (Перес, 69), Фекір, Авіла — Жозе.
Вільярреал: Йоргенсен — Феменія (Москера, 90), Баї, Манді, Морено (Коклен, 74) — Траоре (Ахомаш, 75), Комесанья (Капу, 81), Парехо, Баена (Куенка, 74) — Морено (Коклен, 74), Серлот.
Попередження: Авіла, Кардосо — Траоре, Морено, Йоргенсен.
Вилучення: Авіла, 70 — Морено, 70.