Іспанія

24-річний футболіст втомився чекати на запрошення від збірної Іспанії.

Півзахисник мадридського Реала Браїм Діас хотів виступати у складі збірної Іспанії, проте йому довелося змінити своє рішення. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 24-річному футболісту набридло чекати виклику до іспанської збірної, тому він вирішив виступати за національну команду Марокко.

Очікується, що Браїма буде викликано на найближчі товариські матчі збірної Марокко проти Анголи (22 березня) та Мавританії (27 березня).

Нагадаємо, Діас народився у Малазі та на молодіжному рівні виступав за збірну Іспанії. Він навіть встиг зіграти та забити гол за головну команду — у товариському матчі проти Литви (4:0), який пройшов влітку 2021 року.

Тим не менш, Браїма не стали запрошувати до лав збірної Іспанії, а він має марокканське коріння по батьківській лінії, що дозволить йому виступати за Марокко.

У нинішньому сезоні Діас провів 31 матч, у яких забив вісім голів і віддав чотири асисти.