Іспанія

Іспанський фахівець змінив на цій посаді Гаїску Гарітано

Напередодні Альмерія оголосила про звільнення Гаїски Гарітано з посади головно тренера першої команди, проте вже згодом клуб офіційно назвав ім'я нового керманича.

Очолити останню команду турнірної таблиці поточного сезону іспанської Ла Ліги погодився Пепе Мель, який підписав контракт до літа 2024 року.

Нагадаємо, що наразі Альмерія має в своєму активі 10 набраних очок після 28 турів. Цікаво, що наразі "червоно-білі" ще жодного разу не перемагали в цьому розіграші чемпіонату Іспанії.

Щодо Пепе Меля, то він раніше очолював безлічклубів, включно з Малагою, Хетафе, Райо Вальєкано, Вест Бромвічем, Бетісом, Лас-Пальмасом тощо.

Останнім місцем роботи іспанського фахівця був ОФІ Крит із вищого дивізіону Греції, де він пропрацював із грудня 2023 по лютий 2024 року.