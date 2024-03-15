Іспанія

Угода марокканського плеймейкера з "вершковими" спливає влітку 2027 року.

Атакуючий півзахисник мадридського Реала Браїм Діас висловився щодо планів на своє майбутнє, заявивши про бажання залишитися в таборі "вершкових".

"Мій контракт? Немає жодних переговорів із іншими клубами, тому що мадридський Реал — це місце, де я хочу бути.

Я хочу грати за Реал і вигравати титули у складі цього клуба. Я просто роблю все можливе щодня, бо люблю цей клуб", — сказав Браїм Діас у коментарі для El Larguero.

У поточному сезоні 24-річний плеймейкер провів за Реал 32 поєдинки у всіх турнірах (1454 хвилин), в яких він забив 8 голів та віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що Браїм Діас вирішив виступати за національну збірну Марокко.