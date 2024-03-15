Іспанія

Гравець "вершкових" обрав перспективний проект.

"Любов, яку подарували мені Іспанія та Марокко, дуже велика, це дві чудові країни. У мене марокканське коріння, але я виріс в Іспанії.

Чи святкуватиму гол у ворота Іспанії? Зараз не знаю, що вам сказати, але скажу, що переконаний на 100% у своєму рішенні. Завжди вирішую серцем, так було й цього разу. Я просто хлопчик із мріями. Любов та проект Марокко здаються мені дуже сильними. Рішення прийнято. Тепер вже не варто думати про те, що було б, якби… Я не думав про те, чи зателефонує мені тренер Іспанії, щоб ухвалити рішення", — заявив Діас.

Цього сезону Браїм Діас відіграв за Реал 32 матчі, забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.