Іспанія

Схоже, утриматись від трансферу буде просто неможливо.

Під час зимового трансферного вікна в Європі, що співпадає в часі з періодом міжсезоння в Саудівській Аравії, клуби з Близького Сходу захотіли отримати до свого складу бразильського нападника каталонської Барселони Рафінью Діаса.

І оскільки йдеться про суверенний фонд PIF, то особливого значення, у якому саме колективі опиниться 27-річний виконавець, немає.

Для Барси ж узимку головним завданням було збереження футболіста з контрактом до 2027 році у власному складі на другу частину сезону, однак улітку її позиція зміниться на отримання якнайбільшого прибутку з його продажу.

І тут цікавим моментом є те, що "блаугранас" хочуть отримати за гравця 80 млн євро, тоді як аравійські клуби з такими сумами навіть не намагатимуться сперечатись, адже, за повідомленнями іспанської преси, "готові заплатити значно більше".

Нагадаємо, що Барселона придбала Рафінью з англійського Лідса в 2022 році за 57 млн євро, підписавши контракт із зарплатнею 5,5 млн євро за сезон — ще один показник, який готові примножити клуб із Саудівської Аравії.

Серед претендентів на бразильця називають Аль-Хіляль, де грає Неймар, Ан-Наср із Кріштіану Роналду в складі, Аль-Іттіхад із Карімом Бензема та Аль-Ахлі з Ріядом Марезом.

Рафінья в цьому сезоні провів 27 матчів, забив п’ять голів та віддав дев’ять гольових передач.